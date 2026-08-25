Arezzo, colpo Mancini dal Campobasso: accordo biennale
L’Arezzo piazza un nuovo colpo in entrata e si assicura Davide Mancini, giovane classe 2005 in arrivo dal Campobasso.
A riferirlo è Nicolò Schira, secondo cui l’operazione sarebbe già stata definita sulla base di un contratto biennale. Mancano ormai soltanto le firme, attese nei prossimi giorni, prima dell’ufficialità dell’affare.
Un innesto in prospettiva per l’Arezzo, che punta così su un giovane talento per rinforzare la propria rosa e continuare a costruire il futuro del club.