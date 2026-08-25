Arezzo, Ravasio nel mirino del Foggia: trattativa verso la chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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L’Arezzo potrebbe presto salutare uno dei protagonisti della splendida stagione che ha riportato il club in Serie B. Si tratta di Mario Ravasio, attaccante classe 1998 reduce da un’annata importante in maglia amaranto, culminata con la promozione in cadetteria.

Secondo quanto raccolto da LaCasadiC.com, il Foggia, ripescato in Serie C, sarebbe ormai vicino alla chiusura dell’operazione per il centravanti. Il club pugliese avrebbe infatti individuato in Ravasio il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo e sarebbe pronto a compiere l’affondo decisivo.


 

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