Pastore incorona il Palermo: «È giusto che abbia i favori del pronostico»

Nel corso della trasmissione di “Fontana di Trevi”, format della redazione di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha indicato il Palermo come favorita numero uno alla vittoria del campionato di Serie B, esponendo il suo parere anche sul nuovo arrivo in porta di Mattia Perin.

«L’acquisto di Perin è una mossa che rende il Palermo la grande favorita – ha dichiarato Pastore -, lo era anche lo scorso anno, quindi non è facile reggere il peso di un campionato difficilissimo. Però hai Strefezza, Pohjanpalo, Perin, Bani, Augello, lo stesso Inzaghi che qualche promozione l’ha fatta. E’ giusto che si prenda i favori del pronostico».





Secondo il noto giornalista i rosanero partono dunque ancora una volta davanti a tutti nelle gerarchie del campionato, confermando che la qualità e l’esperienza presenti in rosa, unite alla presenza in panchina di un tecnico come Inzaghi, rendono i siciliani una delle squadre maggiormente accreditate per la promozione in Serie A.