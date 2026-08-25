Cesena, UFFICIALE: ecco Dalla Vecchia dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Arriva un nuovo rinforzo a centrocampo per il Cesena. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto dal Torino di Marco Dalla Vecchia. Il centrocampista, classe 2005, arriva a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione in favore dei granata.

Questo il comunicato del club bianconero:


“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e contropzione le prestazioni sportive del centrocampista Marco Dalla Vecchia. Nato a Pordenone nel 2005, Dalla Vecchia cresce proprio nelle giovanili dei neroverdi, prima di entrare a fare parte del Settore Giovanile del Torino FC. Tra le fila dei granata completa la sua crescita calcistica, militando nelle varie squadre giovanili fino alla formazione Primavera, con cui raccoglie 29 presenze e 7 gol nel campionato Primavera 1 2024/2025. Nella scorsa stagione si trasferisce in prestito alla Virtus Entella e con i liguri colleziona complessivamente 34 presenze, di cui 32 in Serie BKT e 2 in Coppa Italia, risultando un punto fermo dei biancocelesti alla sua prima stagione tra i professionisti. In bianconero Dalla Vecchia indosserà la maglia numero 27. Benvenuto in Romagna Marco!”

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