Vicenza, Di Serio nel mirino: la partenza di Broggian può finanziare il colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
x300_di_serio

Continua a muoversi sul mercato il Vicenza, che ha individuato in Giuseppe Di Serio il profilo giusto per a cui affidare le chiavi dell’attacco. Infatti, secondo quanto riportato da Biancorossi.net, il club veneto avrebbe accelerato i dialoghi con lo Spezia per arrivare all’attaccante classe 2001.

La trattativa è entrata nella sua fase decisiva, con l’intenzione dei biancorossi che è quella di chiudere in tempi brevi. Per riuscire a sostenere economicamente l’operazione, il club biancorosso potrebbe essere chiamato a fare cassa attraverso una cessione.


In questo senso, il possibile approdo di Ettore Broggian al Como rappresenterebbe un’importante fonte di finanziamento: la partenza dell’esterno offensivo classe 2007 potrebbe infatti permettere al Vicenza di reperire le risorse necessarie per tentare l’affondo finale per Di Serio.

Altre notizie

image

Cesena, UFFICIALE: ecco Dalla Vecchia dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Arezzo-Sestri-Levante-Ravasio-1024x683

Arezzo, Ravasio nel mirino del Foggia: trattativa verso la chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
chi-e-cristian-shpendi-il-figlio-dell-uomo-che-ha-aggredito-il-portiere-dell-olbia

Da Avellino: “Dopo l’infortunio di Fila nel mirino Shpendi del Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
images (7)

Ascoli, Passeri: «Brunori? Trattative in corso, ci stiamo lavorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Perin, messaggio d’addio alla Juventus: “Resterà per sempre dentro di me”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Arezzo, colpo Mancini dal Campobasso: accordo biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
gelli

Cesena, Gelli: «Qui per consacrarmi. Con Diamanti lavoriamo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Padova, Moro: «Felice di essere tornato a casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Sampdoria, trattativa avanzata per Makoumbou

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28)

Serie B: Stangata per Stabile, ammende per quattro club: le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
gabrielloni-un-anno-dopo-vivo-di-gol-mi-mancava_011dcb4e-b5cd-11ed-b9c7-41e4e147fb8b_1920_1080_original

Di Marzio: “Palermo, con l’uscita di Brunori si cerca un sostituto: Gabrielloni favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
palermo pescara 5-0 (142) brunori

Gianluca Di Marzio: “Brunori-Ascoli, sprint finale: i bianconeri provano a chiudere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026

Ultimissime

x300_di_serio

Vicenza, Di Serio nel mirino: la partenza di Broggian può finanziare il colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: ecco Dalla Vecchia dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Arezzo-Sestri-Levante-Ravasio-1024x683

Arezzo, Ravasio nel mirino del Foggia: trattativa verso la chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
chi-e-cristian-shpendi-il-figlio-dell-uomo-che-ha-aggredito-il-portiere-dell-olbia

Da Avellino: “Dopo l’infortunio di Fila nel mirino Shpendi del Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
images (7)

Ascoli, Passeri: «Brunori? Trattative in corso, ci stiamo lavorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026