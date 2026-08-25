Vicenza, Di Serio nel mirino: la partenza di Broggian può finanziare il colpo
Continua a muoversi sul mercato il Vicenza, che ha individuato in Giuseppe Di Serio il profilo giusto per a cui affidare le chiavi dell’attacco. Infatti, secondo quanto riportato da Biancorossi.net, il club veneto avrebbe accelerato i dialoghi con lo Spezia per arrivare all’attaccante classe 2001.
La trattativa è entrata nella sua fase decisiva, con l’intenzione dei biancorossi che è quella di chiudere in tempi brevi. Per riuscire a sostenere economicamente l’operazione, il club biancorosso potrebbe essere chiamato a fare cassa attraverso una cessione.
In questo senso, il possibile approdo di Ettore Broggian al Como rappresenterebbe un’importante fonte di finanziamento: la partenza dell’esterno offensivo classe 2007 potrebbe infatti permettere al Vicenza di reperire le risorse necessarie per tentare l’affondo finale per Di Serio.