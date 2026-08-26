Ascoli, confermato il blitz vincente per Brunori: oggi foto e firme

Matteo Brunori è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l’Ascoli. Dopo l’accelerata delle ultime ore, arriva la conferma del blitz vincente del club bianconero per l’attaccante del Palermo.

A riportare l’aggiornamento è Gianluca Di Marzio, che conferma quanto anticipato: l’Ascoli ha piazzato l’affondo decisivo per Brunori, riuscendo a portare avanti l’operazione con il Palermo.





La giornata di oggi sarà quella dei passaggi conclusivi. Secondo Gianluca Di Marzio, Brunori sarà in città per le foto e le firme con il suo nuovo club.

Si avvia dunque alla conclusione l’esperienza dell’attaccante con il Palermo, mentre per Brunori è ormai tutto pronto per l’inizio della nuova avventura con la maglia dell’Ascoli.