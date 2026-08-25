Pisa, Semper verso l’addio: accordo con l’Al Fateh

Adrian Semper saluta il Pisa. Il portiere classe 1998 è pronto a lasciare il club nerazzurro per iniziare una nuova esperienza all’estero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore si trasferirà a titolo definitivo in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell’Al Fateh.

L’operazione è dunque in dirittura d’arrivo e porterà l’estremo difensore a chiudere la sua esperienza con il Pisa dopo aver difeso la porta nerazzurra. Per Semper si apre così un nuovo capitolo della carriera, con il trasferimento nel campionato saudita e l’avventura con l’Al Fateh ormai alle porte.



