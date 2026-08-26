Rui Modesto vicino ai Vancouver Whitecaps

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (87) rui modesto

Nuova avventura all’orizzonte per Rui Modesto. Il centrocampista di proprietà dell’Udinese, reduce dall’ultimo girone di ritorno disputato con la maglia del Palermo, è infatti vicino alla firma con i Vancouver Whitecaps.

Per Modesto si profila dunque un trasferimento in MLS, il massimo campionato nordamericano, con i Vancouver Whitecaps pronti ad accoglierlo.


Dopo l’esperienza in rosanero, il centrocampista potrebbe quindi lasciare nuovamente l’Udinese per proseguire la propria carriera oltreoceano.

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