Rui Modesto vicino ai Vancouver Whitecaps
Nuova avventura all’orizzonte per Rui Modesto. Il centrocampista di proprietà dell’Udinese, reduce dall’ultimo girone di ritorno disputato con la maglia del Palermo, è infatti vicino alla firma con i Vancouver Whitecaps.
Per Modesto si profila dunque un trasferimento in MLS, il massimo campionato nordamericano, con i Vancouver Whitecaps pronti ad accoglierlo.
Dopo l’esperienza in rosanero, il centrocampista potrebbe quindi lasciare nuovamente l’Udinese per proseguire la propria carriera oltreoceano.