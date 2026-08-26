Breda: «Palermo favorito, ha fatto come al Monopoli prendendo tutto e tutti»

Roberto Breda, allenatore ed ex tra le altre di Perugia e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Intervistato da Alessio Alaimo, il tecnico ha analizzato l’avvio dei principali campionati italiani, soffermandosi anche sulla Serie B e indicando il Palermo come principale favorito.

Breda: «Il Palermo ha preso tutto e tutti»





Parlando della lotta per la promozione in Serie A, Breda non ha dubbi sul valore della formazione rosanero: «Il Palermo ha fatto come al Monopoli prendendo tutto e tutti. Le tre retrocesse hanno perso, due in casa. La B è imprevedibile».

Secondo il tecnico, uno dei vantaggi della squadra rosanero è rappresentato dalla continuità del progetto tecnico: «Il Palermo ha un’idea che porta avanti dall’anno scorso quando ha sbagliato la partita contro il Catanzaro ma ha sempre fatto bene. Ancora è presto, parliamo di un campionato abbastanza imprevedibile».

Nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Breda invita dunque a non dare nulla per scontato nonostante il Palermo parta con i favori del pronostico, soprattutto alla luce delle sconfitte rimediate dalle tre formazioni retrocesse dalla Serie A nella prima giornata.

Breda sul Catania: «Non me l’aspettavo»

Spazio anche alla Serie C e alla falsa partenza del Catania. Breda si aspettava un esordio differente: «Dal Catania non me l’aspettavo, pensavo partisse diversamente. Quando incontri queste squadre Under 23 hanno ragazzi giovani e di qualità».

«Salernitana? Non è un bell’inizio»

Più critico il giudizio sulla Salernitana. A TuttoMercatoWeb.com, Breda parla di una situazione che gli ricorda dinamiche già viste: «Un film già visto. Una situazione poco chiara e contrasti già all’interno con la tifoseria».

L’ex tecnico granata aggiunge: «Salerno ha qualcosa in più, se si trovassero gli equilibri tra società e tifoseria. È ancora presto ma non è un bell’inizio».

Nel corso dell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Breda ha affrontato anche i temi della Serie A, indicando nella continuità dei progetti tecnici un possibile vantaggio per le squadre che hanno mantenuto il percorso intrapreso nella precedente stagione.