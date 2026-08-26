Corriere Adriatico: “Ascoli, adesso puoi sognare. Fatta per il bomber Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Matteo Brunori è un nuovo giocatore dell’Ascoli. Il club bianconero ha piazzato a sorpresa uno dei colpi più importanti del proprio mercato, superando la concorrenza per l’attaccante in uscita dal Palermo. A raccontare i dettagli dell’operazione è Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico.

Il direttore sportivo Matteo Patti ha lavorato lontano dai riflettori per circa un mese, fino all’accelerazione decisiva arrivata nella giornata di ieri. L’Ascoli ha trovato l’accordo sia con il Palermo sia con Brunori, che ha accettato la proposta bianconera e ha scelto di mettersi a disposizione di Francesco Tomei.


Come riferisce Marini sul Corriere Adriatico, Brunori arriverà questa mattina ad Ascoli. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto, più un’opzione per l’anno successivo.

Un innesto che aumenta ulteriormente il potenziale offensivo dell’Ascoli, reparto nel quale sono già presenti Silipo, D’Uffizi, Gori e Chakir. Il Corriere Adriatico sottolinea come l’arrivo dell’attaccante rappresenti un’operazione capace di alimentare ulteriormente l’entusiasmo della tifoseria bianconera.

Brunori arriva dopo essere rientrato al Palermo al termine della precedente esperienza alla Sampdoria. Proprio con la maglia rosanero ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della propria carriera.

Sul giocatore si erano mossi diversi club. Tra questi anche il Modena, che sembrava essere particolarmente vicino all’attaccante. Secondo quanto ricostruito da Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, è stato però Patti a piazzare l’affondo conclusivo, portando a termine un’operazione preparata da diverse settimane.

Oggi sono previste la firma sul contratto e l’immediato inserimento nel gruppo. Brunori sarà infatti a disposizione di Tomei e, secondo il Corriere Adriatico, farà parte del gruppo dell’Ascoli che sabato sera affronterà la Carrarese al Del Duca.

Si chiude così l’esperienza di Brunori al Palermo e comincia un nuovo capitolo in bianconero, con l’Ascoli che piazza un colpo importante per il proprio reparto offensivo.

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