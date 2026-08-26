Il Resto del Carlino: “Cesena, fissato il prezzo di Shpendi: servono 4 milioni. Il Palermo sonda Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo cesena 2-0 (72) augello shpendi

Il Cesena fissa il prezzo di Cristian Shpendi. L’attaccante albanese potrà lasciare il club romagnolo soltanto davanti a un’offerta da 4 milioni di euro, dopo lo stop alla trattativa che aveva visto il Palermo in prima linea.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’operazione inizialmente ipotizzata comprendeva anche gli approdi in bianconero di Blin e Brunori. Uno scenario ormai saltato, con quest’ultimo già destinato all’Ascoli.


La posizione del Cesena è adesso chiara: qualora il Palermo volesse tornare concretamente su Shpendi, dovrebbe mettere sul tavolo i 4 milioni richiesti. Fino a questo momento i rosanero non lo hanno fatto e, come sottolinea Il Resto del Carlino, stanno sondando la pista Gabrielloni del Como.

Tra le possibili destinazioni per Shpendi era emerso anche il Sassuolo, che dopo la cessione di Pinamonti alla Lazio aveva valutato l’attaccante del Cesena. Il club neroverde ha però scelto un’altra strada, puntando su Sebastiano Esposito.

A questo punto, secondo Il Resto del Carlino, diventa più probabile la permanenza di Shpendi in Romagna, rimandando eventualmente ogni discorso sul futuro a gennaio o al termine della prossima stagione.

In caso di permanenza dovrà però essere affrontata anche la questione contrattuale. Il Cesena dovrebbe sedersi al tavolo con l’entourage dell’attaccante per discutere un prolungamento, operazione che richiederà un impegno economico significativo considerando un ingaggio indicato intorno ai 500 mila euro netti.

Parallelamente il Cesena continua a lavorare sul mercato in entrata. Per il centrocampo attende una risposta dal Venezia per il prestito di Bohinen, con la trattativa indicata alle battute conclusive. Successivamente l’attenzione si sposterà sull’esterno, con Pierini tra i profili graditi.

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