Corriere dello Sport: “Palermo, il colpo in attacco se esce Gyasi”
Il Palermo continua a valutare le ultime mosse per completare il reparto offensivo. L’obiettivo è individuare un’alternativa a Joel Pohjanpalo, ma nelle ultime ore sembra perdere consistenza la pista che porta a Cristian Shpendi. A fare il punto è Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.
Secondo quanto riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, Shpendi potrebbe infatti rimanere al Cesena, scenario che spinge il direttore sportivo Carlo Osti a tenere in considerazione altre soluzioni.
Tra le idee per il ruolo di vice Pohjanpalo c’è quella che porta ad Alessandro Gabrielloni, attaccante 32enne ed ex Como e Juve Stabia.
L’eventuale operazione presenta però un ostacolo legato alla composizione della rosa. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Gabrielloni occuperebbe infatti uno slot Over e il Palermo, prima di poter procedere, dovrebbe liberare una casella.
In questo senso la possibile uscita indicata è quella di Emmanuel Gyasi. Soltanto con la sua cessione potrebbe crearsi lo spazio necessario per affondare il colpo su un attaccante Over come Gabrielloni.