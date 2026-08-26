Corriere dello Sport: “Italia, Mancini chiama Romano: il talento del Cagliari apre all’azzurro”

Il futuro di Alessandro Romano potrebbe essere con la maglia dell’Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini si è mosso personalmente per il centrocampista ventenne del Cagliari: prima è andato a Parma per osservarlo dal vivo, poi lo ha contattato direttamente per capire la sua disponibilità a vestire l’azzurro. La risposta del ragazzo, secondo quanto racconta Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, è stata positiva.

Mancini accelera per Romano





La questione non è scontata perché Romano ha svolto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Svizzera, arrivando fino all’esordio con l’Under 20 nell’ottobre scorso. Mancini, però, lo segue da tempo e vuole accelerare, soprattutto dopo lo splendido gol con cui il centrocampista ha deciso la vittoria del Cagliari a Parma.

Il classe 2006 è arrivato in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto, già scattato dopo la prima presenza. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo talento ha attirato anche attenzioni internazionali: Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund sarebbero tra i club che lo seguono. Per il momento, comunque, il futuro immediato di Romano resta al Cagliari.

Dalla Roma al Cagliari passando per lo Spezia

Il percorso di Romano è iniziato in Svizzera. Nato a Winterthur, è arrivato alla Roma nel 2022 proprio dal club della sua città natale, grazie a un’intuizione di Bruno Conti.

A Trigoria Daniele De Rossi lo portava ad allenarsi con la prima squadra e con Paredes, mentre Gasperini lo ha fatto esordire a Lecce. Successivamente è arrivata l’esperienza allo Spezia, con 19 presenze in Serie B, prima del trasferimento al Cagliari.

L’operazione, riferisce Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, può raggiungere complessivamente i sette milioni di euro bonus compresi, tutti di plusvalenza per la Roma.

Romano ha raccontato di avere come riferimenti Granit Xhaka e Sergio Busquets: «In un certo senso, Granit Xhaka è un modello per me, ma ho sempre ammirato anche Sergio Busquets».

Non soltanto Romano: gli altri talenti seguiti dall’Italia

Il lavoro di Mancini e della Figc sui giovani con possibilità di scelta tra più nazionali non si ferma a Romano. Secondo il Corriere dello Sport, altri due nomi particolarmente apprezzati dal ct sono Palma dell’Udinese e Tresoldi del Bruges.

Palma è nato nel 2008 a Berlino da padre italo-austriaco e madre tedesca-camerunese, mentre Tresoldi è nato in Italia da genitori italiani prima di trasferirsi in Germania a 13 anni.

L’Italia si muove dunque per non perdere alcuni dei giovani più interessanti del panorama europeo. E, come evidenzia Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è adesso quello di Alessandro Romano.