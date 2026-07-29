Corriere dello Sport: “Malagò ribalta il tavolo in 24 ore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
219399abbb

La crisi della Nazionale si chiude con un ritorno al passato e una nuova struttura dirigenziale. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Giovanni Malagò ha deciso di affidare nuovamente la panchina azzurra a Roberto Mancini, affiancandogli Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, chiudendo così una delle settimane più turbolente vissute dalla FIGC.

Secondo Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la scelta arriva dopo il fallimento del progetto costruito attorno a Paolo Maldini e Leonardo. Il presidente federale ha aperto il Consiglio Federale con una battuta sul caldo sofferto nei giorni precedenti nella sede della Lega, per poi affrontare il tema della crisi che ha portato al cambio di rotta. La candidatura di Pep Guardiola era già tramontata, mentre il caso legato alla sponsorizzazione Fonbet ha definitivamente bloccato la nomina di Andrea Pirlo, provocando anche la separazione con l’ex coppia dirigenziale del Milan.


Malagò ha così deciso di affidarsi all’esperienza, scegliendo quella che, come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, rappresentava una soluzione già valutata da settimane. L’obiettivo era evitare ulteriori incertezze in un momento delicato per il calcio italiano, tra il confronto con il Governo sulle riforme, il rilancio dei vivai e la necessità di ottenere risultati con la Nazionale.

Il presidente federale ha anche ricomposto il confronto con il ministro Andrea Abodi, evitando polemiche: «Oggi è un giorno bello per il calcio. Qualsiasi cosa dico viene strumentalizzata», ha dichiarato.

Per superare rapidamente l’emergenza, Malagò ha convocato Roberto Mancini, che si trovava a Saint-Tropez, e Claudio Ranieri, in vacanza in Calabria. Mancini, convinto ormai che la scelta fosse ricaduta su Pirlo, è stato contattato nella serata di lunedì ed è rientrato a Roma con un volo da Nizza. Dopo l’incontro con il presidente federale è arrivata la firma su un contratto quadriennale. Come spiega Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’accordo è stato raggiunto con cifre contenute, inferiori rispetto ai 750 mila euro percepiti dal precedente commissario tecnico Gennaro Gattuso, nel rispetto del budget federale.

Durante la conferenza, Malagò ha spiegato anche le motivazioni che hanno portato alla rinuncia definitiva a Pirlo. «Ho fermato l’iter della scelta su Pirlo. L’evoluzione, diventata involuzione, mi ha portato a non approvarla più», ha dichiarato. Decisivo è stato il caso della collaborazione con Fonbet, della quale il presidente ha affermato di non essere stato a conoscenza: «Questo aspetto ci ha fatto riflettere».

Il passo indietro sul progetto iniziale ha comportato anche la conclusione del rapporto con Paolo Maldini e Leonardo. Malagò ha escluso contrasti personali, spiegando che si è trattato di una decisione maturata per senso di responsabilità: «Era giusto separarsi. Devo ringraziare Maldini e Leo, sono stati schietti e sinceri». Ha inoltre ribadito di non essersi pentito della scelta: «Sono fatalista, credo al destino. A volte le cose negative si trasformano in positive o evitano problemi successivi».

Come sottolinea ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il nuovo corso della FIGC sarà costruito sulla collaborazione tra Mancini e Ranieri, chiamati a guidare insieme il rilancio del Club Italia e della Nazionale.

Infine, entro la fine della settimana, Malagò nominerà anche il nuovo capodelegazione azzurro, figura che avrà competenze di supervisione anche sul settore giovanile di Coverciano. Tra i nomi valutati ci sono Gianfranco Zola, considerato una possibilità concreta, mentre è stato escluso Giorgio Chiellini, che continuerà il proprio lavoro alla Juventus. Resta confermato Viscidi, mentre non sono escluse altre possibili sorprese.

Altre notizie

andrea mancini

Mancini: «Mio padre torna per vincere il Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 074025

Repubblica: “Mancini torna ct, Ranieri direttore tecnico: così riparte la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Ranieri

Sky Sport: “Consiglio Federale al via: Malagò punta sulla coppia Mancini-Ranieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
conte napoli

Repubblica: “Italia, Mancini torna in pole. Conte resta l’alternativa di Malagò”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 080558

Repubblica: “La Nazionale è un flop anche senza giocare. Il retroscena della rottura con Maldini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Mancini in pole per l’Italia, Conte resta l’alternativa. Malagò accelera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
867ddc78f8

Corriere dello Sport: “Italia nel caos, Maldini e Leonardo lasciano la FIGC. Malagò ora decide da solo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi sul caso Pirlo: «Nessuna pressione sulla FIGC. Ora va recuperata una figuraccia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
motta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Nazionale, spunta Thiago Motta: il nuovo nome per evitare lo strappo con Maldini e Leonardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Su Pirlo? Bisogna vedere chi ha fatto una pessima figura»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
chiellini(1)

Gazzetta dello Sport: “Caos Nazionale: se salta Maldini, pronti Chiellini e Conte”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026

Ultimissime

9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
andrea mancini

Mancini: «Mio padre torna per vincere il Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 081918

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026