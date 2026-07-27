Nazionale, spunta Thiago Motta: il nuovo nome per evitare lo strappo con Maldini e Leonardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
motta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Thiago Motta/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale continua e nelle ultime ore è emerso un nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la FIGC starebbe valutando anche Thiago Motta come possibile soluzione per la panchina azzurra dopo il tramonto definitivo della candidatura di Andrea Pirlo.

L’idea nasce con un duplice obiettivo: individuare un allenatore in linea con il progetto tecnico immaginato da Paolo Maldini e Leonardo e, allo stesso tempo, evitare la rottura con i due dirigenti, che avrebbero manifestato forte delusione per la rinuncia a Pirlo.


Come evidenzia Gazzetta.it, esclusa l’ipotesi di puntare su un ex commissario tecnico, prende quota il profilo di un allenatore giovane, moderno e con una forte attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti. Un identikit che corrisponderebbe proprio a Thiago Motta, tecnico che conosce bene l’ambiente di Coverciano e che potrebbe rappresentare un punto d’incontro tra le diverse anime della Federazione.

Nel corso della giornata Maldini e Leonardo avrebbero chiesto chiarimenti al presidente della FIGC Giovanni Malagò sulla decisione di non proseguire con Pirlo, arrivando a valutare anche l’ipotesi di lasciare i rispettivi incarichi.

Al momento, però, nessuna decisione definitiva sarebbe stata formalizzata. Le parti, infatti, continuano a confrontarsi nel tentativo di ricucire lo strappo e salvaguardare il progetto di riforma del calcio italiano voluto da Malagò.

La candidatura di Thiago Motta rappresenta così una nuova pista da seguire, mentre la Federazione è chiamata a sciogliere in tempi brevi il nodo del nuovo commissario tecnico.

Altre notizie

premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi sul caso Pirlo: «Nessuna pressione sulla FIGC. Ora va recuperata una figuraccia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Su Pirlo? Bisogna vedere chi ha fatto una pessima figura»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
chiellini(1)

Gazzetta dello Sport: “Caos Nazionale: se salta Maldini, pronti Chiellini e Conte”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
maldini

Gazzetta dello Sport: “Pirlo si allontana dalla Nazionale. Maldini pronto a lasciare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Roberto Mancini

Corriere dello Sport: “Ct Italia, Pirlo perde quota: Malagò riflette, Mancini torna favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Screenshot 2026-07-26 085442

Gazzetta dello Sport: “Pirlo, il caso Russia rallenta tutto. Malagò vuole vederci chiaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (100) pirlo

Repubblica: “Ombre russe. Pirlo ora rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (6) Pirlo

Corriere dello Sport: “Pirlo in bilico per la Nazionale. Il caso Fonbet frena la FIGC”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Corriere dello Sport: “Pep non è un Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (7) Pirlo Mignani

Di Marzio: “Pirlo sempre più vicino all’Italia. Ecco chi farà parte del suo staff”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Gazzetta dello Sport: “Italia, Guardiola dice no a Maldini: «Sono onorato, ma non me la sento»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026

Ultimissime

giulio-tantillo (1)

Barbera, il Comune accelera: delibera attesa entro la notte, obiettivo Consiglio il 31 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi sul caso Pirlo: «Nessuna pressione sulla FIGC. Ora va recuperata una figuraccia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65) Nikolaou

Palermo, UFFICIALE: Nikolaou passa in prestito all’OFI Creta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (113) tifosi

Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026