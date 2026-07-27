Nazionale, spunta Thiago Motta: il nuovo nome per evitare lo strappo con Maldini e Leonardo

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale continua e nelle ultime ore è emerso un nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la FIGC starebbe valutando anche Thiago Motta come possibile soluzione per la panchina azzurra dopo il tramonto definitivo della candidatura di Andrea Pirlo.

L’idea nasce con un duplice obiettivo: individuare un allenatore in linea con il progetto tecnico immaginato da Paolo Maldini e Leonardo e, allo stesso tempo, evitare la rottura con i due dirigenti, che avrebbero manifestato forte delusione per la rinuncia a Pirlo.





Come evidenzia Gazzetta.it, esclusa l’ipotesi di puntare su un ex commissario tecnico, prende quota il profilo di un allenatore giovane, moderno e con una forte attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti. Un identikit che corrisponderebbe proprio a Thiago Motta, tecnico che conosce bene l’ambiente di Coverciano e che potrebbe rappresentare un punto d’incontro tra le diverse anime della Federazione.

Nel corso della giornata Maldini e Leonardo avrebbero chiesto chiarimenti al presidente della FIGC Giovanni Malagò sulla decisione di non proseguire con Pirlo, arrivando a valutare anche l’ipotesi di lasciare i rispettivi incarichi.

Al momento, però, nessuna decisione definitiva sarebbe stata formalizzata. Le parti, infatti, continuano a confrontarsi nel tentativo di ricucire lo strappo e salvaguardare il progetto di riforma del calcio italiano voluto da Malagò.

La candidatura di Thiago Motta rappresenta così una nuova pista da seguire, mentre la Federazione è chiamata a sciogliere in tempi brevi il nodo del nuovo commissario tecnico.