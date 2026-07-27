Modena: Giorgini resta la priorità, per il reparto avanzato si valutano Artistico e Di Nardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (15) le douaron Giorgini

Il calciomercato del Modena resta più che mai attivo. La dirigenza canarina, pur avendo già impostato buona parte dell’organico in vista della prossima stagione, continua a lavorare per rifinire la rosa e consegnare al tecnico i tasselli mancanti. Come riportato da Il Resto del Carlino, l’operatività in entrata resta legata anche alle possibili uscite necessarie per liberare posto in lista.

Difesa: fari puntati su Giorgini

Per il reparto arretrato la rotta è tracciata: il primo obiettivo in cima alla lista delle preferenze resta Andrea Giorgini. Il difensore della Juve Stabia è la priorità assoluta per i gialloblù, che intendono chiudere l’operazione su una cifra attorno agli 1,2 milioni di euro, garantendo al club campano una consistente plusvalenza.


Attacco: stand-by per Artistico, l’alternativa è Di Nardo

Capitolo a parte per la linea d’attacco. Il Modena continua il pressing su Gabriele Artistico, ma la trattativa vive una fase di stallo: la Lazio attende il parere di mister Gennaro Gattuso, intenzionato a valutare il giocatore durante il ritiro prima di dare il definitivo via libera alla cessione.

In caso di fumata nera, il piano B della società emiliana porta al nome di Antonio Di Nardo, profilo in uscita dal Pescara e attentamente monitorato dalla dirigenza per completare il reparto.

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