Tuttosport: “Intrigo Moreo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
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Il Padova accelera sul mercato dopo la sconfitta per 3-1 nell’amichevole contro l’Ospitaletto e prepara una serie di rinforzi per consegnare a Massimo Donati una rosa sempre più competitiva. Come riporta Tuttosport, il club biancoscudato è vicino a chiudere tre operazioni di rilievo.

Il primo nome è quello del difensore Alessandro Dellavalle, centrale classe 2004 in arrivo dal Torino dopo l’ultima stagione disputata con il Modena, dove ha collezionato 40 presenze e un gol in Serie B.


Secondo Tuttosport, oggi sosterranno invece le visite mediche gli altri due acquisti ormai definiti: il centrocampista Emanuele Zuelli, in arrivo dalla Carrarese, e il terzino destro Lorenzo Carissoni, reduce dall’ottima stagione con la Juve Stabia.

Zuelli porta in dote una notevole esperienza in Serie B con 101 presenze, tre reti e otto assist, dopo il percorso di crescita tra Chievo e Juventus Next Gen. Carissoni, invece, è stato uno dei protagonisti della promozione della Juve Stabia con 40 presenze, sei gol e tre assist. Il Padova lo ha acquistato sfruttando la clausola rescissoria da 800 mila euro.

Il mercato coinvolge anche il Palermo. Tuttosport sottolinea che i rosanero e il Pisa restano in attesa della decisione di Stefano Moreo. Il Palermo ha presentato all’attaccante un ricco contratto biennale con opzione di rinnovo, facendo leva anche sul possibile ritorno al fianco di Filippo Inzaghi, tecnico che lo aveva valorizzato nelle precedenti esperienze. Il Pisa, tuttavia, non vorrebbe privarsi del giocatore, soprattutto per non rinforzare una diretta concorrente nella corsa alla Serie A.

Sul fronte Verona, il club gialloblù è pronto a definire con il Venezia l’arrivo dell’esterno Mattia Compagnon. Nell’operazione potrebbe rientrare anche il centrocampista norvegese Emil Bohinen, reduce dall’ultima stagione in laguna.

L’Avellino continua invece a lavorare per Riccardo Ciervo. Come evidenzia Tuttosport, gli irpini chiederanno al Sassuolo il prestito dell’esterno sinistro, riservandosi un eventuale diritto d’acquisto nella prossima stagione. Ciervo arriva da un’annata positiva al Cesena, chiusa con 37 presenze, cinque gol e quattro assist.

L’Entella segue con interesse il centrocampista del Cosenza Christian Langella, mentre è ormai conclusa la trattativa che porterà Aljosa Vasic dal Palermo al Sudtirol. Il centrocampista sosterrà oggi le visite mediche con il club altoatesino, scelto per rilanciarsi dopo due stagioni complicate in rosanero.

Infine, il Mantova ha avviato un sondaggio per Paolo Ghiglione, terzino destro rientrato alla Salernitana dopo il prestito proprio al Padova. Il difensore vanta una lunga esperienza tra Serie A e Serie B e rappresenta uno dei profili seguiti dal club lombardo per rinforzare la corsia destra.

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