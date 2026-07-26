Palermo, Johnsen lascia temporaneamente il ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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Il Palermo ha comunicato che Dennis Johnsen ha lasciato nella giornata di oggi il ritiro precampionato, debitamente autorizzato dalla società, per fare rientro in Norvegia in vista dell’imminente nascita del figlio.

Durante il periodo di assenza, l’esterno offensivo seguirà un programma di lavoro individuale studiato dallo staff tecnico e dall’area performance rosanero, così da mantenere la migliore condizione fisica.


Il club ha inoltre precisato che Johnsen si riaggregherà al gruppo prima della partenza della squadra per la tournée in Australia, dove il Palermo proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione.

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