Trapani, Antonini dopo l’aggressione: «Lascio la città, qui ci sono delinquenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Dopo la violenta aggressione subita nel centro storico di Trapani, il presidente granata Valerio Antonini ha affidato ai social un duro sfogo, annunciando decisioni importanti sul proprio futuro.

Il patron ha ricostruito quanto accaduto, raccontando: «Stavo lasciando il T Club quando una persona molto conosciuta a Trapani mi aspettava vicino alla macchina. Mi ha preso a pugni e calci, poi mi ha calpestato. Ho una costola rotta. Mi ha anche insultato e sputato addosso». Antonini ha poi sottolineato di non aver reagito all’aggressione, ribadendo che «il dissenso non può mai trasformarsi in violenza».


Le dichiarazioni più forti riguardano però il suo rapporto con la città: «A Trapani girano porci e maiali, una quantità di delinquenti che fa impressione. Venderò tutte le proprietà che mi sono rimaste. Non deve restarmi più nulla in questa città. Con Trapani ho chiuso: è una sconfitta per la città, non per me».

Antonini ha infine rivelato di stare valutando ulteriori misure di sicurezza: «Sto seriamente pensando di dotarmi di una scorta personale e di rafforzare la sicurezza anche attorno alla squadra». Il presidente ha inoltre confermato che il Trapani continuerà a disputare le gare casalinghe a Palermo e che, in caso di riammissione della Trapani Shark in Serie A, anche il club di basket verrebbe trasferito fuori dalla città.

 

 

Altre notizie

6a64bdf1f1b54

Aggressione a Trapani: il presidente Valerio Antonini finisce in ospedale. Il club condanna il “vile agguato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Screenshot 2026-07-22 070740

Il Resto del Carlino: “Il presidente della Reggiana conferma: «Bozzolan? Lo daremo al Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo monza 0-3 (8) vasic

Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-15 100131

Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
mister-ds-scaled

Cosenza, UFFICIALE: Coppitelli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Luigi De Laurentiis

Repubblica: “Bari, l’inchiesta si allarga: nel mirino anche gli altri affari di mercato con il Napoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-08 082255

Repubblica: “Debiti per trenta milioni e De Laurentiis indagati. Il Bari verso un altro crac”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
luigi-e-aurelio-de-laurentiis-1

Bari, emergono gravi criticità nei conti del club: la procura chiede il fallimento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 090051

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, perquisizioni nella sede del club: indagine su bilanci e operazioni di mercato con il Napoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
7204-cFd0S4LqI0CI941839rB

Bari, UFFICIALE: Rastelli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Cosenza, Lucioni in pole per il ruolo di direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
d'angelo spezia

Spezia, in arrivo la risoluzione con Luca D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026

Ultimissime

Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini dopo l’aggressione: «Lascio la città, qui ci sono delinquenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
johnsen

Palermo, Johnsen lascia temporaneamente il ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 202820

Ascoli, Barosi nel mirino di Spezia e Cosenza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 202220

Padova, doppio colpo in chiusura: Carissoni e Zuelli attesi domani per le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
bozzolan2

Palermo, Bozzolan: «Augello un punto di riferimento. Zambrotta ci ha caricati»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026