Bari, emergono gravi criticità nei conti del club: la procura chiede il fallimento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Nuovi sviluppi nell’inchiesta che coinvolge la proprietà del Bari. La Procura del capoluogo pugliese ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del club biancorosso, ritenendo sussistente uno stato di insolvenza aggravato dalla recente retrocessione in Serie C.

La richiesta è emersa nell’ambito delle indagini che hanno portato alle perquisizioni nei confronti di Luigi e Aurelio De Laurentiis e delle società SSC Bari, SSC Napoli e Filmauro. Secondo gli inquirenti, le consulenze sui bilanci del club avrebbero evidenziato un grave squilibrio economico-patrimoniale, con un patrimonio netto negativo già a partire dal 2022 e perdite d’esercizio registrate in modo continuativo dal 2019 al 2024.


Le difficoltà finanziarie sarebbero state tamponate negli anni grazie agli interventi del socio unico Filmauro, tra versamenti di capitale, rinunce a crediti e rivalutazioni patrimoniali. Tuttavia, secondo la Procura, tali misure non sarebbero state sufficienti a ripristinare un equilibrio strutturale.

L’inchiesta prosegue per fare luce sulla gestione economica del club. Le ipotesi di reato contestate a Luigi e Aurelio De Laurentiis sono quelle di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta.

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, perquisizioni nella sede del club: indagine su bilanci e operazioni di mercato con il Napoli”

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