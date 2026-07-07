Palermo, congratulazioni ad Orsato per la nomina di nuovo designatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Dopo la nomina di Daniele Orsato come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, arriva un attestato di stima da parte del Palermo nei confronti dell’ex arbitro.

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il club rosanero ha espresso le proprie congratulazioni a Orsato: Congratulazioni a Daniele Orsato, nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Buon lavoro da tutto il Palermo FC“. 


Un gesto di cortesia istituzionale da parte della società di viale del Fante nei confronti dell’ex fischietto internazionale, chiamato a ricoprire uno degli incarichi più prestigiosi del calcio italiano dopo aver chiuso la sua carriera arbitrale.

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