Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Il Palermo continua a lavorare per regalare a Filippo Inzaghi un nuovo rinforzo sulle corsie offensive. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Mattia Compagnon, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia.

Nelle ultime ore, però, la concorrenza si è fatta più agguerrita. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, anche Verona e Cremonese hanno messo nel mirino l’esterno classe 2001 e sarebbero pronte a inserirsi nella corsa per il giocatore.





Un interesse che potrebbe complicare i piani del Palermo, anche se al momento i rosanero restano il club più vicino a trovare l’intesa con il Venezia e potrebbero fare una vera e propria irruzione per chiudere l’affare.