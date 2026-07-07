Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani è la nuova arma per la Serie A”

Il Palermo accoglie Hernani con la convinzione di aver aggiunto un elemento in grado di fare la differenza nella corsa alla promozione. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano rappresenta un rinforzo di qualità, esperienza e leadership per la squadra di Filippo Inzaghi, che potrà contare su un giocatore capace di ricoprire più ruoli nel nuovo 4-2-3-1 rosanero.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’operazione chiude un cerchio iniziato già sei mesi fa, quando il Palermo aveva effettuato un primo sondaggio per il brasiliano. All’epoca Hernani scelse il Monza, contribuendo con sei gol e due assist alla promozione in Serie A dei brianzoli. Stavolta, invece, il direttore sportivo Carlo Osti è riuscito a portare a termine l’operazione, regalando a Inzaghi il terzo rinforzo del mercato dopo Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Hernani ritrova Filippo Inzaghi, tecnico con cui aveva già lavorato alla Reggina nella stagione 2022/23. Un’annata particolarmente positiva per il brasiliano, autore di sette reti, e che potrebbe favorire un inserimento immediato anche nella nuova avventura in rosanero. Inzaghi spera infatti di ripetere quanto già accaduto con altri calciatori allenati in passato, come Joronen e Pierozzi, diventati poi elementi importanti del Palermo.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza del nuovo acquisto. Hernani può essere impiegato sia davanti alla difesa sia alle spalle della punta, offrendo diverse soluzioni tattiche a Inzaghi. Il brasiliano si appresta inoltre a disputare la sua settima stagione consecutiva nel calcio italiano e Palermo sarà la quinta tappa della sua carriera dopo le esperienze con Parma, Genoa, Reggina e Monza.

Con il suo arrivo, il Palermo ritrova anche un calciatore brasiliano in rosa a distanza di otto anni, il primo dell’era City Football Group. L’ultimo era stato Igor Coronado nella stagione 2017/18. Il rapporto tra il club rosanero e il Brasile ha regalato negli anni protagonisti come Amauri e Simplicio, ma anche esperienze meno fortunate con giocatori come Adriano, De Melo, Cassini, Jeda, Rubinho, Joao Pedro, Emerson Palmieri, Bruno Henrique e lo stesso Coronado. Hernani punta ad aggiungere il proprio nome tra i brasiliani che hanno lasciato il segno a Palermo, contribuendo a riportare i rosanero in Serie A.