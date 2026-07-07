Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani è la nuova arma per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Image_Photo928344

Il Palermo accoglie Hernani con la convinzione di aver aggiunto un elemento in grado di fare la differenza nella corsa alla promozione. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano rappresenta un rinforzo di qualità, esperienza e leadership per la squadra di Filippo Inzaghi, che potrà contare su un giocatore capace di ricoprire più ruoli nel nuovo 4-2-3-1 rosanero.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’operazione chiude un cerchio iniziato già sei mesi fa, quando il Palermo aveva effettuato un primo sondaggio per il brasiliano. All’epoca Hernani scelse il Monza, contribuendo con sei gol e due assist alla promozione in Serie A dei brianzoli. Stavolta, invece, il direttore sportivo Carlo Osti è riuscito a portare a termine l’operazione, regalando a Inzaghi il terzo rinforzo del mercato dopo Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro.


Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Hernani ritrova Filippo Inzaghi, tecnico con cui aveva già lavorato alla Reggina nella stagione 2022/23. Un’annata particolarmente positiva per il brasiliano, autore di sette reti, e che potrebbe favorire un inserimento immediato anche nella nuova avventura in rosanero. Inzaghi spera infatti di ripetere quanto già accaduto con altri calciatori allenati in passato, come Joronen e Pierozzi, diventati poi elementi importanti del Palermo.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza del nuovo acquisto. Hernani può essere impiegato sia davanti alla difesa sia alle spalle della punta, offrendo diverse soluzioni tattiche a Inzaghi. Il brasiliano si appresta inoltre a disputare la sua settima stagione consecutiva nel calcio italiano e Palermo sarà la quinta tappa della sua carriera dopo le esperienze con Parma, Genoa, Reggina e Monza.

Con il suo arrivo, il Palermo ritrova anche un calciatore brasiliano in rosa a distanza di otto anni, il primo dell’era City Football Group. L’ultimo era stato Igor Coronado nella stagione 2017/18. Il rapporto tra il club rosanero e il Brasile ha regalato negli anni protagonisti come Amauri e Simplicio, ma anche esperienze meno fortunate con giocatori come Adriano, De Melo, Cassini, Jeda, Rubinho, Joao Pedro, Emerson Palmieri, Bruno Henrique e lo stesso Coronado. Hernani punta ad aggiungere il proprio nome tra i brasiliani che hanno lasciato il segno a Palermo, contribuendo a riportare i rosanero in Serie A.

Altre notizie

Pallone Serie A

Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
58cbc4a76d

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (1) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, corsa agli esterni: Compagnon in pole, restano vive le piste Almqvist, Rui Modesto e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è ufficiale. Il brasiliano rinforza il centrocampo, resta viva la pista Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Zanimacchia-1-scaled

Padova, doppio colpo in arrivo: Zanimacchia a un passo, vicino anche il ritorno di Harder

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Da Vicenza: “Difficile l’arrivo di Vasic dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
1a5978fb863a6e851ca68a6bcdad8acd-57531-oooz0000

Palermo, spunta Kamate: rosanero in corsa per il talento dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Olzer

Modena, vicino l’arrivo di Olzer dal Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
8535276_12142048_leone

Pisa, non solo Marras: vicino anche Giuseppe Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
WhatsApp Image 2026-07-06 at 21.05.55

Palermo, frenata per Azzi: i dubbi sulle condizioni fisiche fanno saltare la trattativa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
pedullà

Pedullà: “Luvumbo ha preso tempo con il Palermo, ora aspetta il Maiorca”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
1

Palermo, sfuma definitivamente Luvumbo: l’angolano ha scelto il Maiorca

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026

Ultimissime

Image_Photo928344

Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani è la nuova arma per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Pallone Serie A

Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
b97b2785b4

Corriere dello Sport: “Malagò aspetta Maldini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
58cbc4a76d

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (1) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, corsa agli esterni: Compagnon in pole, restano vive le piste Almqvist, Rui Modesto e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026