Modena, vicino l’arrivo di Olzer dal Pescara

Vicino ad un nuovo colpo in entrata il Modena, da mettere a disposizione di mister Galloppa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da TMW, gli emiliani stanno chiudendo la trattativa con il Pescara per l’arrivo in gialloblù di Giacomo Olzer.

Il centrocampista, classe 2001, è in procinto dunque di salutare gli adriatici dopo una sola stagione, in cui ha collezionato 28 presenze e 6 gol. Adesso si prepara ad una nuova avventura nel campionato cadetto.



