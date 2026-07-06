Mondiale 2026: pari a reti bianche tra Spagna e Portogallo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Portogallo e Spagna, valido per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Vanno al riposo sul risultato di 0-0, dopo un primo tempo equilibrato e con occasioni da entrambe le parti.

Inizia meglio l’incontro la formazione di De la Fuente, che al 10′ sfiora il vantaggio: Oyarzabal, tutto solo davanti a Diogo Costa incrocia il sinistro, con la palla che termina fuori di un soffio. Spagna che, poco dopo, va nuovamente vicina al gol con un sinistro a giro di Yamal parato dall’estremo difensore portoghese.


Il Portogallo reagisce e prova a sbloccare il risultato: colpo di testa di Joao Felix su cross dalla destra, Unai Simon lo mura, palla a Cristiano Ronaldo che prova la girata in acrobazia, ma ancora il portiere della Spagna recupera la posizione e fa suo il pallone. Le due squadre vanno dunque al riposo con un nulla di fatto, con il match che si deciderà nella ripresa.

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