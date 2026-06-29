Mondiale 2026, il Brasile piega il Giappone 2-1 nel finale

Il Brasile conquista la vittoria nella finale del Mondiale 2026 superando il Giappone per 2-1 al termine di una sfida intensa e decisa soltanto nei minuti di recupero. La Seleção, guidata da Carlo Ancelotti, ribalta l’iniziale svantaggio e alza il trofeo grazie a una prova di carattere.

Dopo un primo tempo equilibrato, è il Giappone a sbloccare il risultato al 29′ con un preciso destro di Kaishu Sano, che sorprende Alisson con una conclusione all’angolino. Il Brasile reagisce nella ripresa, sfiorando più volte il pareggio prima di trovarlo al 56′, quando Casemiro svetta di testa sul cross di Gabriel e firma l’1-1.

Nel finale la Seleção aumenta la pressione e, dopo diverse occasioni create da Vinicius Junior e compagni, trova il gol decisivo al 90’+5. Bruno Guimarães serve un assist perfetto per Gabriel Martinelli, che con freddezza batte Zion Suzuki e firma il definitivo 2-1. Un successo sofferto ma meritato per il Brasile, capace di ribaltare una squadra giapponese organizzata e combattiva fino all’ultimo minuto.



