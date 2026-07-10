Mondiale 2026: la Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Si conclude l’incontro tra Spagna e Belgio, valido per i quarti di finale del Mondiale 2026. La spuntano nel finale gli spagnoli, che riescono ad imporsi sul risultato di 2-1 grazie alla rete all’87’ di Merino, che firma il passaggio alle semifinali.

Buon avvio da parte degli iberici, che tengono in mano il pallino del gioco.Il vantaggio delle Furie Rosse si concretizza al 30′: Yamal dialoga sulla fascia con Porro, che arriva sul fondo e serve un preciso cross arretrato per Dani Olmo. Il centrocampista calcia di prima intenzione, trovando la pronta risposta di Courtois, ma sulla respinta è il più lesto di tutti Fabian Ruiz, che insacca da pochi passi firmando l’1-0


Il Belgio però reagisce e poco dopo trova il gol del pareggio: azione che si sviluppa sull’out di destra con Castagne che crossa in area di rigore. Sul pallone si avventa De Ketelaere che di testa firma il gol dell’1-1.

La formazione di Rudi Garcia inizia meglio la ripresa, riuscendo ad alzare il baricentro rispetto alla prima frazione di gara. Al 71′ il Belgio deve rinunciare a Courtois, che esce dal campo per un problema fisico: al suo posto subentra Lammens. La Spagna prova a trovare il gol vittoria ma senza riuscire a creare grandi pericoli.

Quando il match sembrava ormai indirizzato verso i tempi supplementari, le Furie Rosse riescono a portarsi in vantaggio: al 87′, Cubarsi avanza e calcia dai 30 metri. Lammens non trattiene e sul pallone vagante arriva per primo Merino che trova il tap-in vincente. La Spagna raggiunge quindi la Francia in semifinale, continuando il suo cammino in questo Mondiale.

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