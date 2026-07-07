Mondiale 2026: l’Argentina ribalta l’Egitto e vola ai quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
argentina

L’Argentina firma una delle rimonte più incredibili del Mondiale, superando l’Egitto per 3-2 dopo essere stata sotto di due reti fino agli ultimi dieci minuti di gioco. Una sfida ricca di emozioni che sembrava destinata a trasformarsi in una clamorosa eliminazione per i campioni del mondo.

L’Egitto parte forte e passa in vantaggio nel primo tempo con Yasser, sfruttando una delle poche occasioni create. L’Argentina fatica a trovare spazi e spreca anche un calcio di rigore con Lionel Messi, che si fa ipnotizzare dal portiere Shobeir. Nella ripresa i Faraoni trovano anche il raddoppio con Ziko, dopo un primo gol dello stesso attaccante annullato dal VAR.


Quando tutto sembra perduto, la squadra di Scaloni reagisce con carattere. Romero accorcia le distanze di testa, poi Messi firma il pareggio a pochi minuti dal termine, riscattando l’errore dal dischetto. Nel recupero arriva il gol decisivo di Enzo Fernández, che finalizza un perfetto contropiede e completa una rimonta straordinaria. Con il successo per 3-2, l’Argentina conquista così il pass per i quarti di finale al termine di una partita destinata a restare nella memoria del torneo.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-06 230539

Mondiale 2026: la Spagna batte 1-0 il Portogallo e vola ai quarti di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò sulla squalifica sospesa a Balogun: «Decisione dal sapore politico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 215459

Mondiale 2026: pari a reti bianche tra Spagna e Portogallo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
BALOGUN

Mondiale 2026, Balogun graziato dalla FIFA: squalifica sospesa, ci sarà contro il Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
HMZ8FWHawAAFRmM

Mondiale 2026, Ounahi trascina il Marocco ai quarti: Canada battuto 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Screenshot 2026-07-04 195608

Mondiale 2026: pari a reti bianche tra Canada e Marocco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Screenshot 2026-07-03 224237

Mondiale 2026: l’Egitto batte l’Australia ai rigori e accede agli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 205257

Mondiale 2026: Egitto avanti 1-0 sull’Australia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
SPAGNA

Mondiale 2026, Spagna dominante: Austria battuta 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
cavani

Cavani saluta il Boca Juniors: «Una delle più grandi tristezze della mia carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-01 200216

Mondiale 2026, l’Inghilterra ribalta il Congo nella ripresa: Kane firma gli ottavi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 185254

Mondiale 2026: Congo avanti 1-0 sull’Inghilterra all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026

Ultimissime

argentina

Mondiale 2026: l’Argentina ribalta l’Egitto e vola ai quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 160809

Palermo, si rinnova il legame con Santa Rosalia: i giovani rosanero spingeranno il Carro della Santuzza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Juventus-Palermo in diretta su Sky: l’amichevole dell’11 agosto sarà trasmessa in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Alessandro-Plizzari-foto-dal-sito-web-del-Venezia-FC

Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
9867e2af10bbe1dc0bd0d8b1f33c6f9d-87654-oooz0000

Palermo, congratulazioni ad Orsato per la nomina di nuovo designatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026