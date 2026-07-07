Mondiale 2026: l’Argentina ribalta l’Egitto e vola ai quarti
L’Argentina firma una delle rimonte più incredibili del Mondiale, superando l’Egitto per 3-2 dopo essere stata sotto di due reti fino agli ultimi dieci minuti di gioco. Una sfida ricca di emozioni che sembrava destinata a trasformarsi in una clamorosa eliminazione per i campioni del mondo.
L’Egitto parte forte e passa in vantaggio nel primo tempo con Yasser, sfruttando una delle poche occasioni create. L’Argentina fatica a trovare spazi e spreca anche un calcio di rigore con Lionel Messi, che si fa ipnotizzare dal portiere Shobeir. Nella ripresa i Faraoni trovano anche il raddoppio con Ziko, dopo un primo gol dello stesso attaccante annullato dal VAR.
Quando tutto sembra perduto, la squadra di Scaloni reagisce con carattere. Romero accorcia le distanze di testa, poi Messi firma il pareggio a pochi minuti dal termine, riscattando l’errore dal dischetto. Nel recupero arriva il gol decisivo di Enzo Fernández, che finalizza un perfetto contropiede e completa una rimonta straordinaria. Con il successo per 3-2, l’Argentina conquista così il pass per i quarti di finale al termine di una partita destinata a restare nella memoria del torneo.