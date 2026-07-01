Mondiale 2026, l’Inghilterra ribalta il Congo nella ripresa: Kane firma gli ottavi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Si conclude l’incontro tra Inghilterra e Congo, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo terminato con il vantaggio degli africani per 1-0, nella ripresa la formazione di Tuchel riesce a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Harry Kane, vincendo 2-1 e conquistando gli ottavi di finale.

Grande inizio di match per il Congo, che al 7′ passa subito in vantaggio: Cipenga riceve palla appena dentro l’area di rigore, da posizione defilata, controlla e scaglia un destro forte sul primo palo, battendo Pickford. La prima occasione per gli inglesi arriva al 35′, con un tiro di Rashford salvato sulla linea da Wan-Bissaka. Il Congo non si lascia intimidire e poco dopo va vicino al gol del raddoppio con Yoane Wissa che da pochi metri colpisce in pieno il palo con un tiro di prima intenzione.


Nella ripresa l’Inghilterra si spinge in avanti alla ricerca del gol del pari, con Mpasi-Nzau che è chiamato agli straordinari per salvare in più occasioni il risultato. La rete che riporta il risultato in equilibrio arriva al 75′: su un cross dalla sinistra di Anthony Gordon, Kane si fa trovare pronto a pochi metri dalla porta avversaria e di testa batte il portiere congolese.

La formazione di Tuchel continua ad attaccare senza sosta e nel finale di gara trova il gol che ribalta il risultato nuovamente con Kane, che con una conclusione dal limite dell’area regala alla sua squadra il passagio del turno.

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