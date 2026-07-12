Il padre di Haaland protesta dopo l’eliminazione: «Norvegia derubata, due errori arbitrali decisivi»

Non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Norvegia ai quarti di finale del Mondiale per mano dell’Inghilterra. Al termine della sfida, Alfie Haaland, padre dell’attaccante Erling Haaland, ha espresso tutta la sua amarezza per alcune decisioni arbitrali che, a suo giudizio, hanno condizionato il risultato.

«Siamo stati derubati», ha dichiarato. «Il primo gol dell’Inghilterra andava annullato. Se il VAR non interviene per errori evidenti, allora qual è il suo scopo?».

Alfie Haaland ha poi contestato anche la rete annullata al figlio Erling: «Era un gol regolare. Tutti parlano di una spinta su Anderson, ma in realtà entrambi stavano usando le braccia per prendere posizione. Questo è calcio», ha concluso.



