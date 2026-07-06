Malagò sulla squalifica sospesa a Balogun: «Decisione dal sapore politico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Intervenuto ai microfoni della RAI, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato la sospensione del cartellino rosso al giocatore degli Stati Uniti, Folarin Balogun, caso mediatico che ha scosso il Mondiale.

«Non ha senso fingere; questa decisione ha chiaramente un sapore politico» ha dichiarato il presidente Malagò. «Quando vedi una decisione del genere, si perde la meritocrazia che è la base del calcio, tutto ciò è molto grave e pericoloso»


Il presidente FIGC non usa mezzi termini, mostrando tutto il suo disaccordo verso questa decisione che crea un precedente pericoloso

 

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