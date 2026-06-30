Corea del Sud nel caos dopo l’eliminazione dal Mondiale: Hong Myung-bo minacciato, il presidente apre un’indagine

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Clima tesissimo in Corea del Sud dopo l’eliminazione della Nazionale nella fase a gironi del Mondiale 2026. Il fallimento iridato ha scatenato la rabbia dei tifosi nei confronti dell’ormai ex commissario tecnico Hong Myung-bo, contestato al rientro in patria con cori e insulti all’aeroporto di Incheon.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la situazione è ulteriormente degenerata nelle ultime ore, con l’ex CT che avrebbe ricevuto anche minacce di morte, rendendo necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza da parte delle autorità.


Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, che ha definito l’eliminazione della Nazionale un risultato “totalmente incomprensibile” e ha annunciato l’apertura di un’indagine sul processo che ha portato alla nomina del commissario tecnico. Il capo dello Stato ha inoltre preannunciato una riforma dell’amministrazione sportiva nazionale per evitare che un simile fallimento possa ripetersi in futuro.

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