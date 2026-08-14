Repubblica: Febbre da debutto. I tifosi aspettano i rosa “È la volta buona”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo empoli 3-2 (11) tifosi curva

Palermo è pronta a riabbracciare la propria squadra. A pochi giorni dal primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, in città cresce l’attesa per una squadra costruita con l’obiettivo dichiarato di puntare alla promozione diretta in Serie A. Il primo assaggio arriverà lunedì al Renzo Barbera contro il Lecce in Coppa Italia.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’entusiasmo è già certificato dai numeri: sono più di 23 mila i biglietti venduti per la sfida contro i salentini. Una risposta talmente importante da spingere il club ad aprire anche la Curva Sud per aumentare la disponibilità di posti.


L’abbraccio dopo l’Australia

Dopo il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena e la tournée australiana, il Palermo è rientrato da Perth. Ad attendere Inzaghi e i suoi uomini c’erano i sostenitori rosanero, che hanno accolto la squadra nel piazzale del Barbera con cori, sciarpe e festeggiamenti.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il sentimento che attraversa la città è evidente: i tifosi credono che questa possa finalmente essere la stagione giusta per riconquistare la Serie A.

«Finalmente sarà la volta giusta, ce la faremo. Il Palermo deve riuscire a dimostrare sin dalla prossima gara di essere la squadra da battere. Bisogna vincere immediatamente», racconta a Repubblica Palermo il tifoso Alessandro Cafeo.

Strefezza accende la fantasia dei tifosi

A rafforzare ulteriormente le aspettative è stato il mercato. Hernani, Estevez, Cassandro, Bozzolan, Vavassori, Fortin e soprattutto Strefezza hanno dato un volto nuovo all’organico affidato a Inzaghi.

L’ultimo arrivato è considerato uno dei principali colpi dell’estate. «Era il big che aspettavamo. Già contro la Juventus si sono intraviste le sue qualità. Speriamo di vederlo segnare tanti gol, non vedo l’ora», afferma la studentessa Benedetta Bottini.

L’entusiasmo supera anche i confini italiani. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo raccoglie anche la testimonianza di William Buttigè, insegnante di italiano in Cina, che auspica un ulteriore rinforzo in attacco e si dice particolarmente impressionato da Vavassori.

Mercato, prima le uscite poi il centravanti

Parallelamente continua il lavoro di Osti. La priorità resta alleggerire l’organico prima di effettuare eventuali nuovi innesti.

Diakité è pronto a trasferirsi allo Zulte Waregem in prestito con diritto di riscatto dopo le visite mediche, mentre rimangono da definire le situazioni di Blin, Brunori e Buttaro.

Un altro dossier importante riguarda Le Douaron. Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la dirigenza dovrà decidere se continuare a puntare sul francese: una sua eventuale partenza libererebbe infatti uno spazio nella lista over e potrebbe consentire al Palermo di andare alla ricerca di un nuovo centravanti di livello.

Per la fascia destra rimane invece sul taccuino Iker Almena, con il Palermo già avanti nei contatti e un’operazione che potrebbe tornare d’attualità qualora si creassero le condizioni necessarie.

Prima, però, c’è il campo. Lunedì il Barbera tornerà a riempirsi e il nuovo Palermo avrà la prima occasione per trasformare in risultati l’enorme entusiasmo che accompagna l’inizio della stagione.

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