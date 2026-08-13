Quotidiano di Puglia: “Palermo-Lecce, la cassata sfida il pasticciotto: al Barbera torna l’incrocio tra tifoserie gemellate”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Palermo e Lecce tornano ad affrontarsi dopo sette anni. Due piazze del Sud unite da uno storico gemellaggio sugli spalti, ma pronte a contendersi sul campo il passaggio del turno nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida che il Quotidiano di Puglia presenta anche attraverso un curioso confronto gastronomico: la cassata contro il pasticciotto.

Come racconta il Quotidiano di Puglia, l’ultimo confronto tra le due formazioni risale alla Serie B, quando alla ventisettesima giornata il Palermo riuscì a imporsi al Barbera per 2-1. Questa volta la posta in palio sarà diversa: chi vince continua il proprio cammino nella coppa nazionale.


Palermo e Lecce, subito a caccia del primo acuto

Le due squadre arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare la prima soddisfazione ufficiale della stagione.

Il Palermo ha appena concluso la tournée australiana. Nonostante il 2-0 subito contro la Juventus, Filippo Inzaghi si è detto soddisfatto soprattutto della personalità mostrata dalla squadra contro un avversario di livello superiore.

Situazione differente per Eusebio Di Francesco, impegnato nella ricerca di nuove soluzioni tattiche per il Lecce, anche alternative al tradizionale 4-3-3. Come sottolinea il Quotidiano di Puglia, i salentini vogliono inoltre provare a migliorare il proprio recente rendimento nella competizione.

Lecce, l’ultima corsa importante nel 2021/22

Il Lecce non riesce ad andare oltre i sedicesimi di finale dalla stagione 2021/22, quando militava ancora in Serie B ed era allenato da Marco Baroni.

In quell’edizione i giallorossi raggiunsero gli ottavi, dove vennero eliminati dalla Roma di José Mourinho. Calabresi portò inizialmente avanti il Lecce, prima della rimonta dei giallorossi.

Il Quotidiano di Puglia ricorda anche l’eliminazione dell’agosto 2022, quando il Lecce uscì immediatamente dalla Coppa Italia perdendo 3-2 dopo i tempi supplementari contro il Cittadella.

Di Francesco cercherà quindi di inaugurare il nuovo percorso con un risultato positivo al Barbera.

Palermo, il ricordo delle tre finali di Coppa Italia

Anche il Palermo negli ultimi anni non è riuscito ad arrivare particolarmente lontano nella competizione, ma la storia rosanero conserva tre finali.

La più recente rimane quella del 2011, quando all’Olimpico il Palermo affrontò l’Inter perdendo 3-1. Prima ancora erano arrivate le finali del 1979 contro la Juventus e del 1974 contro il Bologna, quest’ultima decisa ai calci di rigore.

Negli anni più recenti, evidenzia ancora il Quotidiano di Puglia, il cammino rosanero si è invece interrotto spesso nelle prime fasi. La partita con il Lecce rappresenta quindi l’occasione per provare a cominciare la stagione con un segnale immediato.

Lecce al lavoro, Berisha a parte

Intanto i giallorossi continuano la preparazione. Al centro sportivo di Martignano la squadra ha lavorato sulla potenza aerobica e sugli schemi di gioco, svolgendo anche una partita a tema.

Medon Berisha ha invece seguito un programma personalizzato. Il Lecce tornerà ad allenarsi in mattinata prima di proseguire la marcia di avvicinamento alla trasferta siciliana.

La direzione di Palermo-Lecce sarà affidata ad Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, assistito da Daisuke Emanuele Yoshikawa e Claudio Barone.

Al Barbera si prepara così una serata particolare: due tifoserie gemellate, due club che rappresentano il Sud e novanta minuti nei quali l’amicizia sugli spalti lascerà spazio alla competizione sul terreno di gioco.

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