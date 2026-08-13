Giornale di Sicilia: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: oltre 23.500 biglietti venduti. Diakité saluta”

Il Palermo si prepara al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione con un Barbera che promette ancora una volta un colpo d’occhio importante. Lunedì sera, alle 21.15, i rosanero affronteranno il Lecce nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e la risposta del pubblico è già significativa: sono stati venduti oltre 23.500 biglietti.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dato comunicato dal club comprende sia i sostenitori che hanno usufruito della finestra riservata agli abbonati sia quelli che hanno acquistato il proprio posto durante la vendita libera, iniziata martedì a mezzogiorno.





Barbera, Nord e tribuna coperta esaurite

L’entusiasmo attorno alla squadra di Filippo Inzaghi continua dunque a tradursi in numeri. La tribuna coperta è già esaurita, così come la curva Nord, mentre rimangono ancora alcuni posti disponibili in gradinata.

La forte richiesta ha inoltre spinto il Palermo ad aprire la curva Sud. Inizialmente il club aveva previsto di rendere disponibile il settore soltanto in caso di esaurimento degli altri spazi dello stadio, condizione che si è ormai concretizzata.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dato di oltre 23.500 presenze quando mancano ancora alcuni giorni alla partita lascia aperta la possibilità di un ulteriore incremento in vista del calcio d’inizio.

Palermo-Lecce, arbitra Arena

Definita anche la squadra arbitrale per il confronto di Coppa Italia. La direzione di gara sarà affidata ad Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, assistito da Yoshikawa e Barone. Marinelli sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni con Santoro nel ruolo di AVAR.

I precedenti di Arena con i rosanero non sono numerosi. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nella stagione 2024/25 il direttore di gara ha arbitrato due incontri del Palermo: la sconfitta casalinga contro il Catanzaro e la vittoria ottenuta sul campo della Salernitana.

Mercato, Diakité verso lo Zulte Waregem

Parallelamente alla preparazione della partita con il Lecce continua il lavoro della dirigenza sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Una delle operazioni ormai vicine alla conclusione riguarda Salim Diakité. Il difensore è atteso in Belgio per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento allo Zulte Waregem.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Massimiliano Radicini, riferisce che l’operazione dovrebbe essere definita con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’uscita che consentirebbe al Palermo di iniziare a sfoltire il gruppo dei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Inzaghi.

L’attenzione immediata, però, è tutta sul campo: Palermo-Lecce sarà la prima vera prova della nuova stagione e il Barbera si prepara a rispondere con oltre 23.500 spettatori già assicurati.