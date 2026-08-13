Tuttosport: “Serie B, mercato: Sampdoria, colpo Meijer. Elia alla Cremonese, Pittarello verso Pisa”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti, con Cremonese e Sampdoria particolarmente attive e il Pisa sempre più vicino a Filippo Pittarello. Come riferisce Tuttosport, sono numerose le operazioni in via di definizione, mentre diversi club stanno completando gli ultimi tasselli in vista dell’inizio della stagione.

Cremonese, arriva Elia dall’Empoli





La Cremonese piazza un colpo importante per le corsie offensive assicurandosi Salvatore Elia dall’Empoli. L’esterno, 27 anni, vanta già 158 presenze in Serie B, condite da 10 reti e 17 assist.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Elia ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il rinnovo. Un innesto di esperienza per la formazione grigiorossa, chiamata a recitare un ruolo importante nel prossimo campionato cadetto.

Pisa-Pittarello, distanza ormai minima

Si avvicina invece il trasferimento di Filippo Pittarello dal Catanzaro al Pisa. La distanza economica tra domanda e offerta sarebbe ormai ridotta e la volontà dell’attaccante di vestire la maglia nerazzurra potrebbe risultare determinante per arrivare alla fumata bianca.

Più complessa, invece, la situazione relativa ad Andrea Petagna. Il Pisa continua a valutare l’attaccante del Monza, ma al momento, secondo Tuttosport, il principale ostacolo resta rappresentato dall’elevato ingaggio del centravanti.

Sampdoria, colpo Meijer per la fascia sinistra

La Sampdoria continua a guardare al mercato internazionale. Dopo l’operazione Verschaeren, i blucerchiati hanno raggiunto l’intesa per Bjorn Meijer, terzino sinistro olandese di 23 anni proveniente dal Brugge.

Il laterale arriva a titolo definitivo e porta con sé anche una discreta esperienza internazionale. Il suo innesto dovrebbe chiudere la ricerca sulla corsia mancina, allontanando definitivamente l’ipotesi di un ritorno di Lykogiannis.

Il mercato doriano, tuttavia, non può considerarsi concluso. Come sottolinea Tuttosport, rimane viva la possibilità di riportare in blucerchiato Pierini dal Sassuolo, mentre a centrocampo resta tra le suggestioni Matteo Ricci, attualmente svincolato e seguito anche dallo Spezia.

La Sampdoria si prepara inoltre al primo appuntamento ufficiale: la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese si disputerà lunedì sera a Bolzano, dopo le ipotesi successivamente tramontate di Chiavari e Cesena.

Südtirol, Giorgini in arrivo dalla Juve Stabia

Movimenti significativi anche in casa Südtirol. Il club altoatesino è pronto a chiudere per Andrea Giorgini della Juve Stabia pagando la clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro entro il 15 agosto.

Sul difensore erano presenti anche Modena e Catanzaro, ma, secondo quanto ricostruito da Tuttosport, il Südtirol può contare sul gradimento del calciatore.

Per il centrocampo piace inoltre Andrea Ghion, rientrato al Sassuolo dopo l’esperienza all’Empoli. In uscita, invece, Nicola Pietrangeli è destinato proprio all’Empoli, con l’intesa tra le parti già raggiunta.

Catanzaro, ufficiale Mosti e arriva Dorval

Il Catanzaro continua a ridisegnare la propria rosa. Dal Bari arriva Mehdi Dorval, terzino sinistro franco-algerino: operazione da circa un milione di euro e contratto triennale.

I calabresi hanno inoltre ufficializzato Nicola Mosti dalla Juve Stabia. Anche per il trequartista è previsto un accordo di durata triennale.

Verona su Le Borgne, Avellino insiste per Chipperfield

Il Verona è pronto ad accogliere Andrea Le Borgne dal Como. Il centrocampista francese, reduce dalla stagione all’Avellino, dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

L’Avellino, invece, prova a definire con il Sion l’operazione Liam Chipperfield, trequartista svizzero di 22 anni.

Il Vicenza valuta Edoardo Vergani, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Frosinone, e potrebbe inoltre rivolgersi al Milan per Kevin Zeroli dopo alcune operazioni in uscita.

Juve Stabia su Darboe, Carrarese pensa a due ritorni

La Juve Stabia valuta Ebrima Darboe, centrocampista di scuola Roma destinato a lasciare il Bari.

La Carrarese, invece, lavora su due possibili ritorni. Per il centrocampo piace Samuel Giovane, di proprietà dell’Atalanta e reduce dall’esperienza al Palermo, mentre per la difesa si valuta Nicolò Calabrese del Verona, già protagonista a Carrara nella scorsa stagione.

Come evidenzia Tuttosport, il mercato cadetto entra così in una fase particolarmente intensa: Pittarello si avvicina al Pisa, la Sampdoria rinforza la fascia con Meijer e Cremonese, Catanzaro e Südtirol continuano a intervenire in maniera decisa sui rispettivi organici.