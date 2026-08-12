Juve Stabia, fatta per Fernandes dalla Lazio

Affare fatto per Saná Fernandes alla Juve Stabia. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, l’attaccante classe 2006 si trasferirà dalla Lazio alle Vespe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il club biancoceleste manterrà inoltre un’opzione di controriscatto, così da conservare il controllo sul giovane talento portoghese. Un’operazione che permetterà a Fernandes di trovare maggiore continuità e maturare esperienza nel calcio professionistico. La trattativa è dunque definita: Saná Fernandes è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve Stabia.



