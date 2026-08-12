Empoli, Elia in chiusura con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
palermo empoli 3-2 (88) elia

L’Empoli si appresta a salutare un altro calciatore dopo gli addii di Guarino e Ignacchiti. Si tratta di Salvatore Elia, esterno destro classe ’99 ex Palermo, reduce da una stagione da protagonista con 34 presenze, 2 gol e ben 9 assist.

Il giocatore sembrava destinato a rimanere in azzurro ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni la Cremonese ha accelerato, individuando in Elia il profilo ideale per rinforzare il reparto esterni.


La trattativa è ormai ai dettagli: Elia svolgerà nella giornata di oggi le visite mediche con la Cremonese, prima di procedere con la firma e l’ufficialità del trasferimento. Un rinforzo importante per il reparto esterni della squadra grigiorossa

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