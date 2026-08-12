Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Venturi firma con l’Avellino, doppio colpo Juve Stabia. Vindhal alla Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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L’Avellino completa un altro tassello del reparto difensivo e continua a lavorare per rinforzare la trequarti. Come riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club irpino ha definito l’arrivo di Michael Venturi dal Venezia con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto.

Il difensore ha raggiunto ieri Avellino per sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmare il contratto con la società biancoverde. Un innesto che permette di aggiungere esperienza e alternative alla retroguardia a disposizione di Nesta.


Avellino, Licina in cima alla lista

Il mercato dell’Avellino non si ferma alla difesa. Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, resta da occupare la casella relativa a un fantasista mancino.

Il primo nome sulla lista è quello di Adin Licina, talento della Juventus. Parallelamente rimane forte l’interesse per Liam Chipperfield, centrocampista offensivo del Sion e figlio d’arte, legato al club svizzero da un contratto fino al 2027.

Si raffredda, invece, la pista Rodrigo Marina. L’attaccante del Real Betis potrebbe scegliere un’altra destinazione a causa del temporeggiamento dell’Avellino, che prima vorrebbe definire alcune operazioni in uscita.

Patierno, pressing della Reggina

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Irpinia ci sono Roberto Insigne e soprattutto Cosimo Patierno. Per quest’ultimo si registra il forte pressing della Reggina, impegnata in Serie D.

Come evidenzia ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, resta però aperto anche il dialogo con il Catania, con la possibilità di costruire uno scambio che porterebbe Kaleb Jiménez in biancoverde.

Nel frattempo l’Avellino ha completato due operazioni riguardanti i propri giovani: Pasquale De Michele è stato ceduto in prestito alla Scafatese, mentre Arthur Spadoni proseguirà la propria crescita al Crotone, sempre con la formula del trasferimento temporaneo.

Juve Stabia, Kumi e Artioli per il centrocampo

Doppia operazione in entrata per la Juve Stabia, particolarmente attiva nella costruzione del centrocampo.

Il primo rinforzo è Justin Kumi, arrivato ufficialmente in prestito dal Sassuolo. A lui è destinato ad aggiungersi Federico Artioli, vicino al trasferimento a titolo definitivo dal Mantova.

A fare spazio ai nuovi innesti sarà Nicola Mosti. Il centrocampista ha rifiutato la proposta di prolungamento avanzata dalla società stabiese ed è ora vicino al Catanzaro.

Secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, proprio con il club calabrese potrebbe aprirsi un altro fronte di mercato: la Juve Stabia è infatti interessata al difensore Matias Antonini.

Sampdoria, ufficiale Vindhal

Novità anche tra i pali della Sampdoria. Il club blucerchiato ha ufficializzato l’ingaggio del portiere danese Peter Vindhal, proveniente dallo Sparta Praga.

Un’operazione che, come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, consente alla Sampdoria di aggiungere un nuovo elemento al reparto dei portieri mentre il mercato di Serie B entra progressivamente nella sua fase decisiva.

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