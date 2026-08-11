Mantova, occhi su Vlahovic dell’Atalanta: si tratta per il prestito

Il Mantova guarda in casa Atalanta per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo è infatti al lavoro per Vanja Vlahovic, attaccante classe 2004 di proprietà della società nerazzurra.

La trattativa è in corso e l’operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Atalanta. Il Mantova ha individuato nel giovane attaccante serbo un profilo interessante per il proprio reparto offensivo e sta lavorando per arrivare alla fumata bianca



