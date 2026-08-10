Mantova, accelerata per Longonda: si lavora anche per Dembelé

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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Il Mantova accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo è vicino a Jean-Pierre Longonda, centrocampista del Koper.

L’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Parallelamente, il Mantova continua a lavorare anche per Dembelé del Torino: l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, ma manca ancora quello con il club granata, che al momento non intende liberarlo


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