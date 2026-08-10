Catanzaro, attenzione al Modena: sfida per Wisdom Acquah

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Torino FC Training Session

TURIN, ITALY - JULY 11: Wisdom Acquah during Torino FC Training Session on July 11, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nuova pretendente per Wisdom Acquah, giovane centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul talento granata si è mosso anche il Modena, che ha iniziato a valutare concretamente l’operazione.

Resta però forte l’interesse del Catanzaro, che continua a lavorare per portare il giocatore in Calabria. Il club giallorosso, infatti, è già avanti nei contatti per un possibile trasferimento in prestito. La concorrenza, dunque, aumenta, con Modena e Catanzaro pronte a contendersi uno dei giovani prospetti del Torino


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