Catanzaro, attenzione al Modena: sfida per Wisdom Acquah
Nuova pretendente per Wisdom Acquah, giovane centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul talento granata si è mosso anche il Modena, che ha iniziato a valutare concretamente l’operazione.
Resta però forte l’interesse del Catanzaro, che continua a lavorare per portare il giocatore in Calabria. Il club giallorosso, infatti, è già avanti nei contatti per un possibile trasferimento in prestito. La concorrenza, dunque, aumenta, con Modena e Catanzaro pronte a contendersi uno dei giovani prospetti del Torino