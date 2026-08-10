Catanzaro, duello Pisa-Cremonese per Pittarello
Filippo Pittarello nelle ultime ore è al centro del mercato in Serie B. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante del Catanzaro, classe 1996, è finito nel mirino del Pisa, che resta in vantaggio ma deve migliorare la propria offerta.
Sul centravanti si è inserita anche la Cremonese, intenzionata a tentare l’assalto. Il Catanzaro, però, chiede più di 2 milioni di euro per il giocatore, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il Pisa rimane fiducioso e punta a chiudere la trattativa nelle prossime ore