Coppa Italia: Benevento, rimonta sul Ravenna. Al Vigorito finisce 5-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
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Serata da batticuore al Vigorito, dove il Benevento ha superato il Ravenna per 5-3 nel turno preliminare di Coppa Italia al termine di una partita spettacolare e ricca di colpi di scena.

La Strega parte malissimo e dopo appena 14 minuti si ritrova sotto di due gol. La reazione, però, è immediata: Prisco e Salvemini firmano la rimonta e riportano il risultato in equilibrio già prima dell’intervallo.


Nella ripresa arriva un’altra doccia fredda per i padroni di casa. Vinicius completa la sua doppietta e il Ravenna torna avanti sul 3-2. Il Benevento non si arrende e, anche grazie ai cambi, trova prima il pareggio con Romano e poi il sorpasso al 71′: è Scognamillo l’eroe della serata, con il gol del 4-3 che completa la seconda rimonta.

Nel recupero arriva anche il definitivo 5-3, che fa esplodere il Vigorito e chiude una delle sfide più pazze di questo avvio di stagione.

Il Benevento accede così al turno successivo di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina. Una notte folle, iniziata nel peggiore dei modi e conclusa con una rimonta da ricordare.

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