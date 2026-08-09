Coppa Italia, l’Arezzo supera il Brescia 2-0 e passa il turno

L’Arezzo supera il Brescia 2-0 nella gara preliminare di Coppa Italia e conquista con merito il passaggio al prossimo turno. Gli amaranto, in campo con la seconda divisa color avorio, hanno avuto la meglio sui lombardi al termine di una partita giocata su buoni ritmi, soprattutto nella prima frazione, nonostante l’afa.

Il primo tempo si apre con un Brescia ben organizzato e un Arezzo inizialmente contratto. Le prime occasioni arrivano dalla distanza, con Tavernelli e Crespi che impegnano senza successo i rispettivi portieri. Al 6’ brivido per gli amaranto: Nunziante sbaglia l’uscita fuori area, Crespi lo anticipa e calcia verso la porta sguarnita, ma Illanes salva tutto mettendo la palla in corner.





Al 24’ arriva il vantaggio dell’Arezzo. Ionita e Tavernelli recuperano palla, Cerri verticalizza per Arena che approfitta dell’intervento a vuoto di Rizzo e si invola verso Liverani. Il numero 10 amaranto è freddissimo e con un mancino chirurgico firma l’1-0. L’Arezzo prende fiducia e sfiora il raddoppio con Ionita, mentre il Brescia prova a reagire con Rizzo Pinna, costringendo Nunziante alla deviazione in corner.

Nella ripresa il ritmo cala e il Brescia prende maggiormente l’iniziativa, mentre l’Arezzo sceglie di abbassarsi e ripartire in contropiede. Gli amaranto hanno però l’occasione per chiudere la partita al 29’: Viviani serve Varela, che mette Cerri solo davanti alla porta, ma il centravanti spreca clamorosamente calciando alto.

Il Brescia aumenta la pressione e al 37’ Nunziante sale in cattedra con una doppia parata prima su Marras e poi su Vido. Anche Illanes contribuisce a proteggere il vantaggio con un salvataggio sulla linea, in un’azione comunque fermata per fuorigioco.

Un minuto più tardi, però, arriva il colpo del definitivo 2-0. È Tavernelli a trasformare una punizione in un autentico capolavoro: destro perfetto sotto l’incrocio, palla che sbatte sul palo e finisce in rete. Una prodezza che fa esplodere lo stadio e regala al numero 11 amaranto la meritata standing ovation.

L’Arezzo controlla quindi il finale senza concedere la rimonta e festeggia una vittoria importante. Arena e Tavernelli firmano i due gol, Nunziante e Illanes blindano il risultato: gli amaranto battono il Brescia 2-0 e staccano il pass per il prossimo turno di Coppa Italia.