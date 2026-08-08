Avellino, UFFICIALE: ceduto Manzi alla Scafatese

Si dividono le strade di Claudio Manzi e l’Avellino. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club campano ha ufficializzato la cessione di Claudio Manzi alla Scafatese. Il difensore lascia i biancoverdi a titolo definitivo ed è pronto ad iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie C.

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Scafatese Cacio 1922 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto nel periodo in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.



