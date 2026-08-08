Palermo, campagna abbonamenti verso il sold out
La risposta del popolo rosanero continua a essere importante. La campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2026/27 si avvicina alla chiusura: il club ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che sono rimasti disponibili soltanto 900 abbonamenti.
«Ultimi 900 abbonamenti disponibili», è il messaggio pubblicato dal Palermo, accompagnato dalla grafica della campagna «A chi appartieni».
Un dato che testimonia ancora una volta la partecipazione della tifoseria e avvicina ulteriormente la campagna al sold out. Con appena 900 tessere ancora acquistabili, si entra dunque nella fase conclusiva della vendita.
Il Palermo si prepara così alla nuova stagione con una forte presenza del proprio pubblico al Renzo Barbera, mentre cresce l’attesa per i primi appuntamenti ufficiali della squadra di Inzaghi.