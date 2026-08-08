Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi le occasioni: Almena resta una pista per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
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Il mercato del Palermo è ormai entrato nella sua fase conclusiva. Dopo una campagna acquisti che ha permesso al direttore sportivo Osti di mettere a disposizione di Inzaghi una rosa praticamente completa, il lavoro della dirigenza rosanero si concentra adesso soprattutto sulle operazioni in uscita. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità è trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico.

Sono quattro, in particolare, le situazioni sulle quali il Palermo sta lavorando. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di Brunori, Blin, Diakité e Buttaro. L’obiettivo della società è individuare per ciascuno la soluzione migliore prima della conclusione della sessione estiva.


Soltanto dopo aver definito queste operazioni il Palermo potrà valutare con maggiore chiarezza eventuali nuove occasioni in entrata. La rosa costruita durante l’estate viene infatti considerata sostanzialmente completa, ma gli ultimi movimenti potrebbero essere condizionati dalle cessioni.

Gyasi e Le Douaron, futuro da monitorare

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, differenti sono invece le posizioni di Gyasi e Le Douaron. Entrambi fanno attualmente parte del gruppo a disposizione di Inzaghi e rientrano nel progetto tecnico, ma il loro futuro potrebbe cambiare davanti a eventuali offerte considerate soddisfacenti dal Palermo.

L’eventuale cessione di uno dei due potrebbe infatti riaprire concretamente il mercato in entrata. In particolare, il club potrebbe decidere di intervenire per consegnare a Inzaghi un nuovo vice Pohjanpalo, aggiungendo un’altra alternativa al centro dell’attacco.

La situazione di Le Douaron assume particolare interesse anche alla luce delle ultime indicazioni arrivate dal campo, con il francese utilizzato da centravanti e protagonista con il gol realizzato contro il Melbourne City.

Almena resta una pista per la fascia destra

Non è però soltanto il ruolo di centravanti a essere monitorato. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta viva anche una pista per la fascia destra offensiva.

Tra i profili seguiti dal Palermo c’è Almena, esterno offensivo spagnolo classe 2004 di proprietà dell’Al-Qadsiah ed ex Girona. Un nome che continua quindi a essere presente nelle valutazioni della dirigenza rosanero.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, un elemento che rende particolarmente interessante il profilo di Almena è il suo status di Under. Una caratteristica importante nelle strategie del Palermo, che consente di valutarne l’eventuale inserimento senza appesantire la lista degli Over.

Il quadro delineato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia è dunque chiaro: il grosso del mercato in entrata è stato completato e adesso Osti dovrà concentrarsi sulle cessioni di Brunori, Blin, Diakité e Buttaro. Parallelamente verranno monitorate le situazioni di Gyasi e Le Douaron, mentre il Palermo continuerà a osservare le opportunità disponibili, con Almena che resta una delle piste per la corsia offensiva destra.

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