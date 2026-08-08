Palermo, colpo per il settore giovanile: il brasiliano Matheus Ribeiro Bessa firma il primo contratto da professionista

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
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Il Palermo guarda anche al futuro e piazza un nuovo innesto per il proprio settore giovanile. Matheus Ribeiro Bessa, difensore centrale brasiliano classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rosanero.

A comunicarlo è stato lo stesso giovane calciatore attraverso il proprio profilo Instagram, pubblicando una fotografia che lo ritrae con la maglia del Palermo mentre firma i documenti.


Bessa ha raccontato sui social tutta la propria soddisfazione per un momento particolarmente importante della sua carriera: «Oggi, 06/08/2026, senza dubbio, è uno dei giorni migliori della mia vita e rimarrà segnato per sempre nella mia memoria».

Il giovane difensore ha poi aggiunto: «Sono molto felice e realizzato per aver potuto firmare il mio primo contratto da professionista», ringraziando successivamente la propria famiglia per il sostegno ricevuto durante il percorso che lo ha condotto fino a questo traguardo.

«È solo l’inizio di una grande storia», ha concluso Bessa nel messaggio pubblicato sui social.

Nato il 31 gennaio 2008, Bessa è un difensore centrale brasiliano e rappresenta un investimento in prospettiva per il vivaio del Palermo. Il club rosanero continua così il proprio lavoro di scouting internazionale, aggiungendo un nuovo giovane al percorso di crescita del settore giovanile.

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