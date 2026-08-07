Palermo-Melbourne City 2-0, Bani: «Sta nascendo un Palermo forte. L’obiettivo è la Serie A»

Nel post partita dell’amichevole tra Palermo e Melbourne City, vinta per 2-0 dai rosanero, ha parlato ai microfoni di SkySport Mattia Bani, difensore e capitano della formazione guidata da mister Inzaghi. Bani ha analizzato l’incontro, descrivendo anche la squadra che sta nascendo.

«La tourneè sta andando molto bene – ha spiegato Bani – abbiamo ricevuto un calore incredibile al nostro arrivo e sta continuando in questi giorni. Ringraziamo veramente la città di Perth e il Melbourne City per questa manifestazione molto importante. Siamo contenti, al di là del risultato è sempre bello vincere, è importante per conoscere i nuovi, amare la squadra e cercare di trovare la condizione in vista dei primi impegni ufficiali».





Sul Palermo che sta nascendo, il capitano rosanero dichiara: «Mi sembra un Palermo forte, penso che stiamo continuando sulla strada che avevamo tracciato l’anno scorso, che purtroppo non era bastata. Sono arrivati nuovi ragazzi che ci daranno una grandissima mano e sono consapevole che ci sarà da lottare perché ci sono tante avversarie agguerrite, ma ci faremo trovare pronti».

E sui tifosi: «Con i tifosi ci sentiamo in debito, nel senso che li dobbiamo ringraziare per tutto quello che ci hanno dato l’anno scorso. Nell’ultima partita sono stati eccezionali, quindi sicuramente dovremo fare qualcosa in più anche per loro. Però poi questo è un altro campionato, dobbiamo cercare di archiviare ormai quello che è passato perché non ci si può più lavorare e quindi siamo carichi»

Infine, alla domanda se l’obiettivo sia la promozione in Serie A, risponde: «Si assolutamente, non ci siamo mai nascosti. Sappiamo che la piazza lo richiede come giusto che sia, come lo richiede la proprietà, come ce lo aspettiamo noi. Dobbiamo lavorare, essere bravi a lavorare su questo e cercare di raggiungere un risultato che sarebbe fondamentale per tutti»